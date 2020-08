Covid. Quattro le persone positive a Mamoiada. Il sindaco: “Tutti stanno bene”

“Numerosi sono i soggetti che in questi giorni si stanno sottoponendo al tampone e altrettanto numerosi sono coloro che dovranno sottoporsi tra oggi e domani"

Di: Redazione Sardegna Live

“Sono giorni difficili da passare in attesa di essere sottoposti al tampone che dovrà poi dare esito negativo o positivo al covid-19. Dopo mesi di bombardamento massivo di informazioni e di contro informazioni farsi sopraffare dal l'emotività è una cosa normale se non scontata. Ad ora Mamoiada conta 4 positivi, tutti stanno bene. Anche il solo caso ospedalizzato non è in condizioni cliniche allarmanti”.

Lo dice il sindaco di Mamoiada Luciano Barone.

“Numerosi sono i soggetti che in questi giorni si stanno sottoponendo al tampone e altrettanto numerosi sono coloro che dovranno sottoporsi tra oggi e domani – spiega il primo cittadino -. Poi c'è l'attesa. Quel momento che passa dal prelievo all'elaborazione del referto che poi dovrà essere comunicato al diretto interessato. Qui si è messi a dura prova, tutti. A maggior ragione chi suo malgrado è direttamente coinvolto”.

Poi l’appello: “Invito tutti a non sovraccaricare ulteriormente di tensione emotiva la situazione dando seguito a false informazioni o alimentando dicerie inutili che non fanno altro che sovralimentare ulteriormente un momento particolarmente difficile della nostra comunità. Per quel che mi riguarda man mano che avrò notizia certa dell'evolversi del numero dei contagi lo renderò noto”.

“Ricordate che la mascherina, lavarsi le mani spesso e il distanziamento sono un’arma molto efficace. In caso di dubbi rivolgersi al medico di base”, dice infine Barone.