Covid. Un caso di positività a Santa Giusta. Tamponi a tutti i contatti

Il sindaco: “La persona positiva è stata già sottoposta alla terapia presso un reparto di pneumologia di un ospedale di Cagliari”.

Di: Redazione Sardegna Live

“Si avvisa tutta la cittadinanza che è stato riscontrato un caso di positività da Covid 19 nella nostra comunità. La persona positiva è stata già sottoposta alla terapia presso un reparto di pneumologia di un ospedale di Cagliari”.

Lo comunica il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus.

“Le persone che lavorano a stretto contatto con lui saranno sottoposte domani mattina alla verifica di eventuale contagio e sarà praticato loro la visita col tampone. Speriamo che nessuno di loro abbia subito un contagio”, è la speranza del primo cittadino.

“Essendo persone impiegate in una attività commerciale – precisa Figus - sono state a contatto con altre persone, per cui chiunque accusi sintomi riferibili a contagio da covid, come febbre, spossatezza o difficoltà respiratorie avvisi immediatamente il proprio medico di famiglia e chieda di essere sottoposto al tampone. Ora più che mai è bene ricordare l'uso dei dispositivi di sicurezza personale (mascherina) e adottare la distanza di sicurezza, perché purtroppo non siamo sicuramente usciti dai pericoli di contagio da Covid. Vi terrò aggiornati sulla evoluzione del caso ma chiedo la collaborazione di tutti voi per il rispetto di quanto sopra indicato. Chi ha necessità di comunicare in privato situazioni particolari sono a disposizione”, conclude.