Medico di Sassari: “Ripresa la guerra contro il Covid-19. Siate responsabili”

"Noi siamo qui come sempre, faremo il nostro lavoro con impegno e determinazione"

Di: Redazione Sardegna Live

“Si è ripresa la guerra contro il Covid-19, ogni giorno ormai aumentano i ricoveri nelle unità di Malattie Infettive e nelle Terapie Intensive, sinceramente non mi aspettavo una seconda ondata così già da agosto, troppi comportamenti sono stati superficiali, molti hanno pensato che fosse tutto finito, sobillati anche dai vari politici negazionisti o ridimensionatori, certo sarebbe stato bello crederci, ma la realtà è ben diversa, ci sono anche ragazzi giovani in condizioni serie, che dicono ora quelli ‘del tutto aperto soprattutto le discoteche’? Spero che tacciano”.

A scriverlo sulla propria pagina Facebook è il medico infettivologo di Sassari Antonio Pintus.

Un appello per non abbassare la guardia e per ricordare: “Comunque noi siamo qui come sempre, faremo il nostro lavoro con impegno e determinazione, l’equipe è bella forte! Siate responsabili!!”.