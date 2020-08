I roghi devastano l’Isola, 31 gli incendi di oggi: a Loiri evacuate una decina di abitazioni

Un dramma unico nel suo genere, sono 5 gli episodi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale

Di: Alessandro Congia

Giornata da dimenticare, quella odierna, sul fronte incendi: sono in tutto 31 i roghi che hanno dilaniato l’Isola, in un fine agosto tra l’altro segnato da un’importantissima inchiesta del Nucleo investigativo del Corpo Forestale, con indagini, perquisizioni e arresti (nell’hinterland cagliaritano), per presunti piromani che operano anche nelle attività di spegnimento (qui trovate la notizia https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/51529/tredici-indagati-per-i-roghi-nel-cagliaritano-ci-sono-anche-alcuni-arresti )

Il bilancio odierno, nel report stilato dalla sala operativa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale regionale è davvero pesante: 31 come detto i roghi, quasi certamente tutti di origine dolosa, in particolare sono 5 quelli che hanno fatto alzare in volo i mezzi aerei del Cfva.

Tra questi, quello scoppiato in agro del Comune di Paulilatino, località “Putzu Torru”, dove sono intervenuti 1 Canadair da Olbia e 3 elicotteri (2 leggeri + SuperPuma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu e Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo Gauf di Oristano, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Paulilatino, Abbasanta, Santu Lussurgiu e Zeddiani, 4 squadre della Compagnia barracellare di Paulilatino, Santu Lussurgiu, Abbasanta e Norbello, 1 squadra dei Vvf di Ghilarza e da 1 squadra di volontari dell'associazione Soc. Sardegna Centrale di Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari di sughereta e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:40.

Incendio in agro del Comune di Muros località “Case Fiori”, dove sono intervenuti 1 Canadair proveniente da Paulilatino e 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Anela e Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ploaghe, coadiuvata dal personale eliportato, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Sassari, Ploaghe, Osilo, Ittiri , 3 squadre della Compagnia barracellare di Ossi, Usini e Muros, 1 squadra dei Vvf di Sassari e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Usini. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20-25 ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:50.

Ancora fiamme in agro del Comune di Olbia, località “Avromannu”, dove sono intervenuti 2 Canadair e 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Limbara, Alà dei Sardi e Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:15.

Incendio in agro del Comune di Loiri, Porto San Paolo, località “La Sarra”, di interfaccia dove stanno intervenendo 3 Canadair + 7 elicotteri (6 leggeri + SuperPuma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana - Fenosu - Limbara - Alà dei Sardi - Anela - San Cosimo - Bosa . Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Padru, coadiuvata dal personale eliportato e decine di squadre della macchina operativa antincendio regionale. L’incendio è tuttora in corso e si compone di diversi fronti attivi - Disposta in via precauzionale l'evacuazione di 10 abitazioni

Incendio in agro del Comune di Paulilatino località “Santa Cristina”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas dei cantieri di Zeddiani , 3 squadre della Compagnia barracellare di Abbasanta, Norbello e Paulilatino. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo alberato a sughera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:35.