Covid, Giorgio Steri, Ats Sardegna: “Abbiamo circa 700 positivi nell'Isola, numeri elevatissimi”

Parla il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria: “Rispettiamo le regole fondamentali per non diffondere ulteriormente il virus”

Di: Alessandro Congia

“Abbiamo circa 700 casi positivi in Sardegna, sono numero elevatissimi, di questi 700 qualcuno ha nuovamente avuto bisogno di ricovero, di terapia intensiva e non si sa dove si va a finire. Avevamo paura che lasciando tutto aperto questo potesse succedere, se si fosse fatto come prospettava il Governatore della Sardegna, con dei controlli banalissimi all’ingresso, avremmo potuto evitare molti di questi casi. Non si può accettare che delle persone sintomatiche possano andare in giro, devono avvisare subito e isolarsi. Occorre evitare strutture affollate, lavaggio frequente mani e uso mascherina e distanziamento, se si attuano queste norme è molto difficile che possa esserci il contagio”.

Lo ha detto il numero uno dell’Ats Sardegna, Giorgio Steri, intervistato telefonicamente da Videolina, nel servizio firmato dalla giornalista Egidiangela Sechi, andato in onda quest’oggi, durante il TG, in cui si è parlato dell’aumento dei contagi del virus Covid-19 nell’Isola.