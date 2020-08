Pomeriggio incandescente nell'Isola: elicotteri a Olbia, Paulilatino e Muros

Brucia la Sardegna, a Olbia ben 6 mezzi aerei per domare le fiamme

Di: Giammaria Lavena

Un'altra giornata di fiamme nel territorio, l'ennesima di un'estate incandescente. Tre incendi nel pomeriggio hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei.

A Paulilatino sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale, in località "Putzu Torru", e in un secondo momento è stato richiesto l'intervento di un terzo mezzo aereo per sedare le fiamme.

Due elicotteri anche a Muros, località "Punta Canechervu". Sul posto, a coordinamento delle operazioni di spegnimento il Dos appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ploaghe.

A Olbia, località "Avromannu" ben cinque mezzi aerei per domare un incendio - 2 Canadair e 3 elicotteri del Corpo forestale - ai quali si è aggiunto un terzo Canadair.

Nel tardo pomeriggio il bollettino con tutti gli aggiornamenti.