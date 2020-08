Allarme al Centro Prima Accoglienza dei migranti, Aresu: “E’ diventato un focolaio Covid”

L’allarme del segretario provinciale Siap della Polizia di Stato: “Confusione totale tra ospiti positivi e non, poi continuano indisturbati a scappare”

Di: Alessandro Congia

“Purtroppo si deve parlare di vero e proprio focolaio Covid all'interno della struttura di Monastir, infatti, i positivi continuano a salire a causa della totale promiscuità dovuta al sovraffollamento della struttura. Gli allontanamenti sono diventati la regola ma la cosa che preoccupa di piè e' il fatto che in mezzo ci siano numerosi positivi. E' gravissimo l'episodio del danneggiamento e del furto dei farmaci dall'infermeria ma oramai e' una escalation di problemi irrisolvibili nell'attuale struttura di Monastir”.

Così la denuncia manifestata dal segretario provinciale del sindacato Siap della Polizia di Stato, Mauro Aresu al nostro giornale: “Mentre scriviamo – sottolinea Aresu - è' in corso una protesta sui tetti del centro e la motivazione che filtra la dice lunga sullo stato di caos totale, infatti, pare che il tutto sia scoppiato per evitare di far rientrare alcuni di loro riaccompagnati al centro, per paura di dover iniziare nuovamente la quarantena. Da circa un mese abbiamo chiesto l'utilizzo di una nave quarantena per la Sardegna ma tutto tace. Continuiamo a ripetere che bisogna trovare il modo di separare I positivi dal resto del gruppo e soprattutto dai chiedenti asilo (una trentina circa) che andrebbero immediatamente trasferiti in altri centri della Provincia per liberare totalmente la palazzina Cas. Soluzioni sul tavolo potrebbero essercene tante, oltre alla nave, alla palazzina Cas, si potrebbe pensare anche ad un riutilizzo dell'ex penitenziario di Iglesias; tutto va bene ma l'immobilismo decisionale, anche inconsapevolmente, alla lunga crea responsabilità dirette. I colleghi svolgono il turno di servizio a contatto con i migranti (oramai e' quasi impossibile differenziare e positivi) ed abbiamo paura che il contagio si possa diffondere – denuncia il sindacalista della Siap, Polizia di Stato - pertanto chiediamo ai competenti Uffici della Regione, di effettuare test sierologici e e tamponi per il personale che ha prestato o presta servizio a Monastir. Per favore – conclude Aresu - tuteliamo loro e le famiglie”.