Covid-19, Daniela Floris, fine di un calvario: “Non sono positiva al virus, ma ho rischiato molto”

Contattata nei giorni scorsi dal nostro giornale, aveva già manifestato le sue paure per un episodio specifico: “Un passaggio in auto dato ad una ragazza già positiva”

Di: Alessandro Congia

Sardegna Live aveva già sentito la ragazza, vittima, suo malgrado, di un incubo e lei stessa aveva già manifestato l’angoscia che stava vivendo, per aver dato un passaggio ad una donna che già sapeva di essere positiva, ma non l’ha detto. Daniela Floris, 40enne, di Portoscuso, cardiopatica, può tirare un sospiro di sollievo: i risultati dei tamponi sono negativi, non ha il Covid, ma se l’è vista brutta.

Il post

“Eccomi, sono io. Finalmente uscita dalla quarantena e dichiarata negativa al Covid-19, sono proprio io e non me ne vergogno perché non c'è alcun motivo di farlo. Ma volete sapere come sono finita in questa situazione? A causa del lavoro. Viviamo in uno Stato che ci vuole schiavi di un sistema degenerante, dove la tua paga oraria è di circa 4 euro, quindi, per andare avanti hai necessariamente bisogno di arrotondare facendo altri lavoretti saltuari, per questo squallido motivo, ignara di quello che sarebbe potuto succedere, ho passato giorni di terrore aspettando l'esito definitivo, maledicendomi da sola per non aver tutelato al massimo la mia vita ed avere una manciata di euro in più, soldi che mi sarebbero serviti per curare i miei cani e non di certo per farmi l'aperitivo fronte mare. Non abbassate la guardia, il Coronavirus non lo abbiamo ancora sconfitto, è stata solo una botta di fortuna se sono risultata negativa. Non dimentichiamoci che ad oggi i morti in Italia per Covid-19 sono più 35.000, dei quali 172 erano medici e 40 infermieri, vi è chiaro che sono morti per curare i vostri amici e parenti o ve lo devo spiegare meglio? Con affetto, la vostra Highlander, anche questa volta non vi siete liberati di me”.

Il post, in parte ironico, ha in se un filo conduttore di paure e ansie manifestate dalla ragazza: Daniela (al telefono col nostro giornale), ha raccontato di aver avuto solo “colpa” di aver dato un passaggio ad una donna, che poi (si è scoperto), era già positiva al virus. La notizia della Asl di Carbonia ha finalmente messo la parola fine ad un incubo: due tamponi di seguito negativi.

Daniela Floris infatti, già protagonista su Sardegna Live di numerosi servizi sui suoi cani e sul suo infinito amore per le bestiole abbandonate, soffre di una rara patologia al cuore: ad un passo dal virus, senza saperlo, ora la battaglia legale potrebbe essere ad un bivio con la richiesta, da parte dell’ignara vittima, dei danni morali indirettamente subiti.