Piromani non risparmiano la nostra Isola, 20 gli incendi di ieri: Forestale impegnata anche con i mezzi aerei

Il bilancio è pesante: 3 i roghi spenti con l’ausilio dei mezzi aerei

Di: Alessandro Congia

Un venerdì ‘pesante’ quello di ieri, venerdì 28 agosto 2020, dove su un totale di 20 incendi occorsi sul territorio regionale, sono 3 gli incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo Forestale.

In particolare, in agro del Comune di Posada località “Fontana”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola coadiuvata dal personale eliportato, da 3 squadre Forestas dei cantieri di Torpè e Siniscola e da 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di incolti e una minima parte di oliveto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:50.

Fiamme in agro del Comune di Escalaplano località “Riu Flumineddu”, dove sono intervenuti due elicotteri (uno leggero + Super Puma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu e Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Escalaplano coadiuvata dal personale eliportato e da 2 squadre Forestas dei cantieri di Escalaplano. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1500 mq in rimboschimento di conifere. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:40. Il nucleo investigativo ripartimentale del Corpo Forestale di Cagliari ha attivato le indagini di rito per probabile causa dolosa.

Incendio in agro del Comune di Bonorva località “Furros”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bonorva, coadiuvata dal personale eliportato, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Bonorva, Pozzomaggiore e Giave-Cossoine e da 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di bosco di roverella e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30.