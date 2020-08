Bosa. A fuoco due auto: completamente distrutte dalle fiamme

Le fiamme hanno danneggiato anche una finestra della Cattedrale

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 15:50 le squadra dei Vigili del fuoco di Macomer e di Cuglieri sono intervenute presso il centro abitato di Bosa, in via lungo Temo, per un incendio le cui cause sono in corso di accertamento che ha interessato due auto.

Una terza auto è stata allontana prima che l'incendio la coinvolgesse gravemente. Le vetture si trovavano in sosta adiacenti al muro perimetrale della Cattedrale di Bosa. Il forte calore provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una finestra della chiesa.

L'intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero anche alla stanza adibita alla custodia dei paramenti sacri della chiesa.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione, Polizia municipale e barracelli di Bosa.