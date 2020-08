La Maddalena. Registrato un altro caso: è un giovane

Alcuni commercianti hanno sospeso in via precauzionale le loro attività

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la notizia del dipendente del Centro estivo positivo al virus Sars Cov-2, in sindaco di La Maddalena Luca Carlo Montella comunica un nuovo caso di positività: “Anche un nostro giovane concittadino è risultato positivo al test del tampone Covid-19".

"Vi informo, inoltre - ha detto -, che alcuni esercenti attività commerciali, avuta loro notizia di persone positive che possono aver frequentato il loro locale o il proprio personale, hanno spontaneamente e responsabilmente sospeso in via precauzionale le loro attività, in attesa che vengano effettuati ulteriori accertamenti".

"Approfitto della occasione per ricordare a quanti abbiano sentito la necessità di sottoporsi a tampone presso strutture sanitarie pubbliche o private (es. Mater) di assumere analoghi comportamenti prudenziali, già dal momento in cui abbiano sentito appunto la necessità di voler approfondire il proprio stato di salute", ha precisato il primo cittadino.