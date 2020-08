Covid, Sardegna tra virus e pecore: la prima pagina del Corriere della Sera indigna il popolo sardo

Emilio Giannelli: “Sono venuti dal Continente e hanno compromesso l’immunità di gregge”

Di: Alessandro Congia

E' proprio il caso di dirlo, non c'è proprio nulla di che sorridere o ci che ironizzare, se si pensa che il periodo e tutto ciò che sta accadendo e sta stravolgendo la quotidianità di chiunque, non mette per nulla il buon umore.

Emilio Giannelli, celebre vignettista del quotidiano Il Corriere della Sera, apre la prima pagina del cartaceo con una vignetta che sta facendo indignare il popolo sardo. Un accostamento davvero poco pregevole, con una frase che recita testualmente: ““Sono venuti dal Continente e hanno compromesso l’immunità di gregge”.

Sullo sfondo della ‘vignetta’, le pecore, poi il protagonista è un uomo con un tradizionale costume sardo, col bastone: inutile ribadire che il riferimento è davvero poco pregevole, se si pensa che soprattutto in questo periodo non è solo la Sardegna a vivere momenti tristi dovuti al Covid e alla sua impennata di contagi. Dal monto politico sardo, sono già pronte le velate minacce di querela nei confronti del quotidiano nazionale Corriere della Sera.

(La foto ritrae la prima pagina del Corriere della Sera)