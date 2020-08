Covid, ci sono due casi di contagio al virus: lo fa sapere il Comune ai cittadini

Situazione monitorata dalle autorità sanitarie competenti

Di: Alessandro Congia

“Due nostri concittadini sono risultati positivi al test del Covid-19. Si tratta di due persone rientrate da un breve viaggio in Sardegna e attualmente in isolamento domiciliare. Le autorità sanitarie stanno in queste ore ricostruendo la mappa epidemiologica del contagio e, in attesa che venga definito il quadro completo della reale situazione, si esortano tutti i cittadini alla necessaria attenzione, con la consapevolezza che la battaglia contro il virus è ancora in corso. Si raccomanda di osservare sempre le tre semplici indicazioni di sicurezza dettate dal ministero della salute: indossare la mascherina; mantenere distanza interpersonale di almeno 1 metro e igienizzare le mani”.

Così il Comune di San Gavino Monreale, guidato dal sindaco Carlo Tomasi, (nella foto di apertura), che informa la cittadinanza sulla situazione contagi nel territorio.