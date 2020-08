Covid, c’è un terzo caso di positività al virus: l’annuncio del vice sindaco Gianni Addis

La comunicazione sulla pagina istituzionale del Comune

Di: Alessandro Congia

“Un terzo caso di positività al Covid è stato registrato in città. Ho ricevuto la comunicazione dall'ufficio igiene pubblica del dipartimento della prevenzione. La persona risultata positiva al tampone Covid-19 è già in isolamento domiciliare. I contatti diretti sono stati tutti già posti in quarantena. Attualmente sono 22 le persone che sono state sottoposte alla misura della quarantena domiciliare con sorveglianza attiva. Nessun allarmismo ma raccomando molta prudenza. Attendiamo per questo nuovo caso la conferma ufficiale dell'Ats Sardegna. Ora più di prima osserviamo le disposizioni di sicurezza anti-covid”.

E’ quanto si legge sulla pagina istituzionale del Comune di Tempio Pausania, con il Vice Sindaco Gianni Addis, (nella foto in alto), che comunica ai cittadini l’attuale situazione dei contagi dal tremendo virus.