Il barchino dei migranti in spiaggia tra i bagnanti. Cappellacci: “Decine di algerini al giorno e il Governo che fa?”

L’accusa del deputato sardo Ugo Cappellacci, Forza Italia: “Di Maio, super abbronzato dal tanto lavoro, continua a pontificare sul nulla cosmico”

Di: Alessandro Congia

“Mezz’ora fa a Tuerredda, sembra di parlare al vento, questo Governo è capace solo di stare immobile e non far niente. Sulle nostre coste continuano a sbarcare decine di algerini ogni giorno e Di Maio, super abbronzato (dal tanto lavoro), continua a pontificare sul nulla cosmico”.

Così il deputato sardo di Forza Italia, Ugo Cappellacci sulla sua pagina ufficiale Fb, che pubblica il video dello sbarco dei migranti algerini a Teulada, sulla bellissima spiaggia a Tuerredda.

Bagnanti attoniti dall’episodio davvero insolito, ma l’emergenza sbarchi in Sardegna, sulle coste del Sulcis, non s’arresta, complicando ancora di più le problematiche al Cpa (Centro di Prima Accoglienza a Monastir), già saturo e con le forze dell’ordine allo stremo (con numerosi episodi già denunciati nei giorni scorsi non solo dalla sindaca di Monastir Luisa Murru ma anche dai sindacati di categoria della Polizia di Stato.

Ecco il video