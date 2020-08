Deidda, FdI: “Più contagi Covid in Costa Smeralda che a Lampedusa? Governo assente”

“Il Ministro Provenzano si rivolga al suo collega Boccia”

Di: Alessandro Congia

Il Ministro Provenzano, fallimentare e inconsistente come molti suoi colleghi, utilizza quanto sta accadendo in Costa Smeralda e in Sardegna per minimizzare la vergognosa situazione degli sbarchi che hanno portato Lampedusa al collasso. Si rivolga al suo Collega - il Ministro Boccia - il quale dovrebbe dimettersi, visto che non ha avuto il minimo dubbio nel bocciare le legittime richieste che partivano, a maggio, dalla Sardegna per un turismo sicuro", dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda;

"Assistiamo all'immobilismo e al pressappochismo del Governo: di fatti, quando la Sardegna era zona libera dai contagi, il Ministro Boccia utilizzava le conferenze stampa per negare i controlli alle partenze per la Sardegna", commenta il Capogruppo in Commissione Difesa Deidda;

“Per questo, auspico che in ogni luogo di partenza - aeroporti e porti - siano allestiti dei controlli adeguati e non solo tra Sardegna e Lazio. Aspettiamo fatti e non dichiarazioni come quelle del Ministro Provenzano che dovrebbe solo vergognarsi", conclude il Deputato sardo Deidda.