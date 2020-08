Welcome Bastione, i turisti ‘visitano’ il monumento circondati dalle transenne. VIDEO

Non è certamente un bellissimo biglietto da visita: la terrazza panoramica della città è resa fruibile ancora a metà. Ecco il video

Di: Alessandro Congia

Pavimentazione sudicia (resti delle scorribande notturne dei giovanissimi che bivaccano la notte con bottiglie di alcol), transenne in ogni dove (tra via Cannelles o nei pressi di via Del Fossario), tra i lavori incompiuti di restauro e recupero del bastione di Santa Caterina, ancora lastre in plexiglas e quelle di marmo vandalizzate e passerella lignea adiacente l’ascensore lato Caffè degli Spiriti pericolosamente impercorribile.

Sono soltanto alcuni punti dolenti del Bastione di Saint Remy, visitato in questi caldi giorni estivi da tantissimi turisti e visitatori ma anche da tanti cagliaritani che si ritrovano bella ‘bellissima’ terrazza panoramica che non gode ancora di ottima salute. O meglio, qualche opera di miglioria e di completamento lavori sarebbe cosa auspicabile, visto che da anni lo storico ed importante monumento della città si presenta rattoppato

Che dire delle transenne poste davanti al Caffè De Candia? Un pugno in un occhio, eppure basterebbe forse poco per riabbellire quella cornice di Castello che fa bella mostra di sé. Oggi il Bastione si presenta come un pessimo biglietto da visita: le immagini documentate dal nostro giornale la dicono lunga sugli interventi che Comune di Cagliari e Soprintendenza devono ancora completare. Già, ma chissà quando.

Ecco il video