Coronavirus. Il giocatore del Li Punti: “Ho un forte mal di testa e purtroppo non sento né sapori né odori”

"Grazie per i vostri messaggi d’affetto"

Di: Redazione Sardegna Live

“Ciao a tutti, volevo informarvi che stamattina ho ricevuto il risultato del test Covid-19 è risultato positivo. Fortunatamente sono a casa e non in gravi condizioni, sono già in quarantena da ieri post tampone, ho un forte mal di testa e purtroppo non sento ne sapori ne odori e sono molto debole! Grazie per i vostri messaggi d’affetto. Un saluto a tutti. Passerà anche questo”.

È il messaggio pubblicato su Facebook dal calciatore del Li Punti Giuseppe Silvetti, 35 anni.

Nel post pubblicato nella tarda serata di ieri, 26 agosto, il difensore ha aggiunto: “Il tampone faringeo o naso-faringeo, serve per diagnosticare la presenza del virus nell'organismo e quindi l'infezione in corso. I test sierologici, invece, servono per capire se una persona è già entrata in contatto con il virus. Quindi per sapere se uno è positivo o negativo bisogna procedere con il tampone”.

La comunicazione della Società