Nuovo caso ad Assemini. La sindaca: "Non diamo retta agli irresponsabili che continuano a negare l’esistenza del Covid"

Di: Redazione Sardegna Live

“È appena arrivata la nota di Ats con la quale mi viene data comunicazione di un nuovo caso di positività al tampone del Coranavirus di un nostro concittadino”. A parlare è la sindaca di Assemini Sabrina Licheri.

“Rinnovo ancora più forte il mio invito a Voi tutti a rispettare rigorosamente tutte le regole anti covid in vigore. Non abbassiamo la guardia. Non diamo retta agli irresponsabili che continuano a negare l’esistenza del covid o la minaccia che rappresenta”, precisa.

“Ci vuole rispetto: rispetto dell’obbligo del distanziamento sociale, del divieto di assembramento e dell’obbligo della mascherina”, ha detto.