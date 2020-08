A Quartu cinque carabinieri positivi ai tamponi

Si attende l'esito dei tamponi su tutti i militari della caserma, che potrebbero aver avuto contatti diretti o indiretti coi contagiati

Di: Giammaria Lavena

A Quartu cinque carabinieri della caserma locale sono risultati positivi al Covid-19. Adesso si attende l'esito dei tamponi sui colleghi. I cinque militari, asintomatici, stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare.

Tutte le persone venute a contatto con questi nell'ultimo periodo sono state rintracciate, per accertamenti su eventuali ulteriori casi. I militari risultati negativi hanno ricevuto il via libera per tornare al lavoro.

Nessun allarme o problema per chi si è recato in caserma; infatti la struttura è stata sanificata, e tutti i protocolli sanitari sono stati seguiti regolarmente (mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, distanziamento e igienizzazione).