Elmas. Finisce contro un autobus e un lampione dell'illuminazione: illesa

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle 15:30 per un incidente stradale verificatosi in via Del Pino Solitario, nel comune di Elmas.

Per cause ancora da accertare, una donna ha perso il controllo della propria auto ed è andata a sbattere contro un autobus e un lampione dell'illuminazione pubblica stradale. Fortunatamente non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale