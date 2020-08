Acciaro: "Protocollo per rientro dalla Sardegna di asintomatici e persone in quarantena"

L'esperto dell'unità di crisi regionale ha parlato hai microfoni di Sky: "Consentire ai turisti positivi di fare ritorno nei luoghi di residenza"

Di: Giammaria Lavena

"E' opportuno che il governo preveda con urgenza un protocollo per il rientro protetto dalla Sardegna di positivi asintomatici e persone in quarantena: queste persone devono poter tornare a casa, hanno con sé solo una valigia e vivono chiuse in una stanza, non è questa una condizione ottimale né dignitosa", ha spiegato Marcello Acciaro - esperto dell'Unità di crisi regionale della Sardegna per l'emergenza Covid - ai microfoni di Sky Tg24.

"Questo accordo deve arrivare in tempi strettissimi- prosegue Acciaro - per consentire a tutti i turisti con tampone positivo effettuato in Sardegna, e ai loro contatti ora in isolamento, di fare ritorno nei proprio luoghi di residenza. Meglio chiusi a casa propria che in una stanza di albergo o in appartamenti poco confortevoli".

Quanto al negoziato in corso per la reciprocità dei test tra Lazio e Sardegna, Acciaro conferma che al momento non c'è l'intesa. "Ho sentito anche questa mattina l'assessore della Sanità Mario Nieddu; siamo ancora in fase di trattativa, nessun accordo finora è stato chiuso", conclude.