Allerta tsunami: alle 11 scatta il test nel Nuorese

L'It-Alert nei telefonini del Nuorese, in particolare nei Comuni di Orosei, Siniscola e Posada

Di: Redazione Sardegna Live

Scatta alle 11 l'IT-alert nei cellulari dei cittadini della provincia di Nuoro. Lo scenario scelto per il nuovo test è quello dell'allarme "tsunami", ideato per simulare un avviso alla popolazione su possibili catastrofi ambientali.

I Comuni coinvolti, come detto, sono quelli del Nuorese, e in particolare Orosei, Siniscola e Posada. Il messaggio in arrivo su tutti gli smartphone della zona reciterà così: "TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

Arriverà in italiano e in inglese. In caso di reale pericolo per un maremoto generato da sisma, come viene sottolineato nel sito istituzionale, i cellulari presenti nella zona di allertamento 2 riceveranno un messaggio IT-alert con la dicitura "Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Possibili onde di MAREMOTO per terremoto con epicentro in [Nazione (se estero) o provincia di (se in Italia)]. Allontanati dal mare e raggiungi rapidamente una zona elevata. Se sei in barca, resta lontano dalle coste. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità".