Un caso Covid nella cittadina mineraria, la sindaca Massidda: “Situazione monitorata”

L’annuncio ufficiale della prima cittadina, dopo la comunicazione dell’Ats

Di: Alessandro Congia

Il post sui social della sindaca di Carbonia, Paola Massidda: “L’Ats ci ha appena comunicato l’esistenza di un caso positivo al Coronavirus a Carbonia. Si tratta di una persona che risultava già in isolamento fiduciario in quanto aveva avuto contatti con altri pazienti positivi. Ha effettuato il tampone il 24 agosto, il cui esito si è rivelato positivo. Sta bene e risulta in isolamento. Le auguriamo di guarire presto e di rimettersi in forma. Rassicuriamo tutta la cittadinanza e comunichiamo che le persone con cui è entrato in contatto sono state già messe in isolamento dalle autorità sanitarie competenti e verranno sottoposte a tampone. Ricordo a tutti voi di mantenere il distanziamento sociale, di indossare la mascherina e di lavare e igienizzare spesso le mani e consiglio di installare l’App Immuni, un utile strumento di informazione, monitoraggio e prevenzione contro il Coronavirus. Ringrazio tutti voi per la condivisione e per la collaborazione”.