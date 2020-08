Violenta rissa in piazza Costituzione, interviene la Polizia: uno dei protagonisti era ai domiciliari

Arrestato un 29enne nativo del Senegal.

Di: Alessandro Congia

Continuano i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, in particolare nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Ieri notte, tramite linea 113, sono arrivate diverse richieste di intervento da parte di cittadini per sedare una violenta lite fra due giovani scoppiata in Piazza Costituzione.

Un equipaggio della Squadra Volante, accorso sul posto, si è trovato davanti ad un acceso litigio ancora in corso tra due persone. Con non poca difficoltà, gli agenti sono riusciti a calmare gli animi e a riappacificare i due giovani. Al momento dell’identificazione dei “contendenti”, i poliziotti hanno scoperto che uno dei due, Diaw Djily, 29enne di nazionalità Senegalese ben noto alle Forze di Polizia, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel Comune di Oristano.

Già lo scorso 25 agosto, il Diaw si è reso irreperibile ad un controllo effettuato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Oristano. Il ragazzo è stato tratto in arresto per evasione e accompagnato presso il Tribunale Ordinario di Cagliari per l’udienza direttissima prevista nella mattinata.