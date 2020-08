La droga era ‘custodita’ nelle due case a Capoterra e Sarroch: in manette un pusher 43enne

Fermato dai poliziotti delle Volanti: nelle due abitazioni marijuana, hashish, metadone

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la Provincia e nelle zone più sensibili della città. Ieri pomeriggio mentre un equipaggio della Squadra Volante (coordinato dal dottor Massimo Imbimbo), percorreva via Quirra, ha notato un’autovettura con all’interno due uomini che con andatura molto lenta si dirigeva verso l’incrocio con via Is Cornalias.

Alla vista della Volante, i soggetti hanno accelerato repentinamente per cercare di sfuggire a un possibile controllo di polizia. Immediatamente bloccati, i due sono apparsi da subito particolarmente nervosi e agitati. I poliziotti hanno riconosciuto l’uomo seduto lato passeggero per Angelo Piras, 43enne residente a Sarroch ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi precedenti. Ad un primo controllo, il Piras, è stato trovato in possesso, occultato all’interno della biancheria intima, di un involucro in cellophane contenente un pezzo di sostanza stupefacente presumibilmente hashish e due confezioni di pasticche “Suboxone”. All’interno dell’autovettura, nascosti dentro il cruscotto portaoggetti, sono stati rinvenuti due flaconcini di Metadone, di cui l’uomo ne ha rivendicato il possesso.

Il Piras ha subito dichiarato di aver acquistato questa sostanza nella vicina via Seruci da spacciatori occasionali, ma gli operatori, non convinti delle sue parole, hanno esteso la perquisizione anche alle abitazioni del soggetto, residente a Sarroch ma di fatto domiciliato a Capoterra. I controlli effettuati nelle due dimore hanno consentito di rinvenire più di 220 grammi tra marijuana e hashish, nonché 24 compresse di “Suboxone”, diversi flaconcini di metadone, 2 panetti di mannitolo, vari bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente, il tutto accuratamente occultato in diversi ambienti delle due case.

Il Piras è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.