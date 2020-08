Covid, ci sono due casi di positività al virus: l’annuncio del sindaco Dionigi Deledda

Si tratta di due giovani che hanno trascorso le vacanze sulle coste della Gallura

Di: Alessandro Congia

Due casi di positività al Covid a Orgosolo: pare si tratti di due giovani che hanno trascorso le vacanze sulle coste della Gallura: la comunicazione del Comune di Orgosolo è chiara ed è firmata dal sindaco di Orgosolo, Dionigi Deledda: "Il Servizio di Igiene Pubblica ha prontamente provveduto a porre in quarantena obbligatoria le persone interessate e ad avviare l'indagine epidemiologica presso i familiari, per ricostruire l'eventuale catena di contagio, al fine di avviare tutte le procedure del caso. Il Coc come previsto dalla normativa vigente - prosegue Deledda - sta gestendo in stretta collaborazione con l'Ats questa delicata fase. Forniremo tutte le comunicazioni del caso tramite i canali istituzionali nelle nostre disponibilità", ha scritto il primo cittadino mentre l'invito a tutti i residenti del Comune è di rispettare tutte le misure sanitarie del caso”.