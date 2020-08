Covid, l’annuncio del sindaco Antonello Demelas: “Accertato un caso di positività al virus”

Si tratta di un ragazzo

Di: Alessandro Congia

La provincia di Oristano, da due mesi, non registrava casi di Covid: è il sindaco di Samugheo, Antonello Demelas a lanciare l’appello ai suoi concittadini e ad annunciare, purtroppo, la spiacevole notizia: “Faccio un appello a tutti i ragazzi di Samugheo che hanno passato il ferragosto nelle località di mare. Se siete stati in discoteca o in locali simili, in cui non era garantito il distanziamento fisico, non si usava la mascherina e non vi era alcuna altra precauzione anti contagio, per favore state a casa, possibilmente in isolamento. È stato già accertato un caso di positività al Covid 19 e alcuni di voi in questo momento sono contattati dal personale dell’Ats, per metterli la quarantena. A tutti gli altri che credono di essere potenzialmente a rischio, state a casa ed evitate i contatti con chiunque, soprattutto con le persone anziane e più vulnerabili. Finché non si riuscirà a circoscrivere il contagio e individuare tutti gli eventuali positivi, state a casa”.