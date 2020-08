Cannigione. Nel camping Isuledda 61 contagi

In seguito ai quattro casi registrati la settimana scorsa nella struttura, erano stati effettuati 150 tamponi sui dipendenti del villaggio turistico

Di: Giammaria Lavena, foto da isuledda.it

E' arrivato il responso dei 150 tamponi effettuati sui dipendenti del camping Isuledda di Cannigione, in seguito ai quattro casi di Covid-19 accertati la settimana scorsa fra gli ospiti del villaggio turistico. Salgono al momento a 61 le persone positive. I risultati degli esami molecolari non sono ancora completi, quindi il numero dei contagiati potrebbe salire ulteriormente.

In base al dato finale, Ats potrebbe decidere di estendere i tamponi anche sui circa 1.800 ospiti della struttura. I dati sono stati divulgati dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che nel primo pomeriggio ha incontrato il coordinatore dell'Unità anti crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro, proprio per un aggiornamento sulla situazione Covid-19.

Dei 61 positivi, cinque non si trovano più in Sardegna, per gli altri sono state attivate le misure della quarantena con sorveglianza attiva oltre alla consegna di pasti, medicinali e assistenza a domicilio dietro il coordinamento del Coc (Centro operativo comunale).