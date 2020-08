L’Isola tra la morsa dei fuochi, 20 i roghi odierni: mezzi aerei intervengono su 6 incendi

Ancora la piaga dei famigerati incendi, quasi tutti di origine dolosa: ecco il report odierno stilato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Di: Alessandro Congia

In data odierna, su un totale di 20 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 6 incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: in particolare, come comunica la Sala Operativa Regionale del Cfva, un incendio ha interessato l’agro del Comune di Budoni, località “M.Ruju”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Alà dei Sardi e Farcana, e un canadair proveniente da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola coadiuvata dal personale eliportato, dal GAUF CFVA di Nuoro, da 5 squadre Forestas provenienti dai cantieri di Siniscola, Galtellì, Lodè e Orosei, 1 squadra della Compagnia barracellare di Budoni, 1 squadra dei VVF di Siniscola e da 5 squadre di volontari delle associazioni di Torpè, Galtellì e Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 35 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 10:03.

Prosecuzione delle operazioni di spegnimento dell' incendio in agro del Comune di Mandas, località “Cannedda”, dove nella giornata odierna sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto, San Cosimo e Fenosu (Super Puma). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Senorbì coadiuvata dal personale eliportato, dalla pattuglia del corpo forestale delle Stazioni di Escalaplano e Isili, dalle squadre Forestas dei cantieri di Escalaplano, Isili, Suelli, Senorbì, Villaputzu, Villasalto, Muravera, Nurallao, Villanovatulo, Esterzili, Sadali e Seulo, e dalle squadre di volontari delle associazioni di Sant'andrea Frius, Isili e Sadali L’incendio ha percorso complessivamente una superficie di circa 1.100 ettari di bosco, macchia mediterranea e coltivi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:32.

Incendio in agro del Comune di San Teodoro, località “Rattolongo”, dove sono intervenuti quattro elicotteri proveniente dalle basi del Corpo forestale di Alà dei Sardi, Anela, Limbara e Farcana e due canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola, coadiuvata dal personale eliportato, dal GAUF del CFVA di Nuoro e di Sorgono, da 4 squadre Forestas provenienti dai cantieri di Orosei, Siniscola e San Teodoro e da 1 squadra dei VVF di Siniscola. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:25.

Incendio in agro del Comune di Sagama, località “Serra di Sagama”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bosa coadiuvata dal personale eliportato, dalla pattuglia del Corpo forestale proveniente dalla Stazione di Cuglieri, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Scano Montiferro e Bosa, da 2 squadre delle Compagnie barracellari di Scano Montiferro e Sagama, da una squadra dei VVF di Cuglieri e da 1 squadra di volontari. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:46.

Incendio in agro del Comune di Olbia, località “Stazzo Saraghinu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas di Arzachena e da due squadre di volontari di Arzachena. L’incendio ha percorso una limitata superficie pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:48.

Incendio in agro del Comune di Irgoli località “Badde Tostoineddu”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Sorgono e Farcana. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Orosei, coadiuvata dal personale eliportato e da 3 squadre Forestas dei cantieri di Galtellì e Loculi. L’incendio ha fin'ora percorso una superficie di circa 9 ettari di macchia mediterranea e bosco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.