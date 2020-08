Covid, tre casi a Bari Sardo. Il sindaco Ivan Mameli: “Situazione comunque sotto controllo”

Il primo cittadino: “Astenetevi da commenti poco utili, la situazione è gestita al meglio dalla Autorità Sanitarie Competenti”

Di: Alessandro Congia

“Vi informo che dai tamponi effettuati, è emerso un altro caso positivo. Il soggetto sta bene e anch'egli si trova in isolamento domiciliare. Pertanto i soggetti positivi da Covid-19 all'interno del nostro territorio sono 3. La situazione è gestita al meglio e non desta nessun tipo di preoccupazione. Prego astenersi da commenti poco utili, colgo l'occasione per rinnovare gli auguri per una pronta guarigione. Sarà nostro dovere informarvi su ogni aggiornamento”.

Così il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, che attraverso i social comunica alla cittadinanza la situazione sui contagi: le raccomandazioni sono sempre le stesse, l'uso delel mascherine, igienizzare le mani ed evitare assembramenti mantenendo le distanze tra le persone.