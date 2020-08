Schianto al Poetto, lacrime per Fabio Rocca: i suoi organi salveranno altre vite umane

Il 36enne, milanese, radiologo del Brotzu, non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate 3 giorni fa nello scontro tra due auto

Di: Alessandro Congia

Non ce l’ha fatta il 36enne milanese, Fabio Rocca, rimasto coinvolto nel drammatico scontro tra due auto sul lungomare Poetto, a Cagliari: l’uomo, che lavorava come tecnico da appena un mese in Radiologia, al Brotzu, è morto.

Le sue condizioni erano già disperate quando tre giorni fa è stato soccorso dal 118: grave, ma fortunatamente non in pericolo di vita, il suo collega che era con lui a bordo della Fiat Punto, Luigi Ferrero, 42enne, originario di Castellamare di Stabia, mentre è ancora ricoverata al Policlinico “Duilio Casula” a Monserrato la donna 53enne, di Selargius, Claudia Lazzara, che invece viaggiava sull’altro veicolo (una Opel Astra), rimasto coinvolto nello schianto avvenuto, appunto, tra via Lungosaline e via Ischia, incrocio semaforico.

Grande dolore al Brotzu, tra i colleghi da cui si era fatto voler bene da subito: Fabio (sposato, con un figlio piccolo, originario del Lodigiano, trasferito da appena un mese in Sardegna), aveva il tesserino come iscritto all’elenco dei donatori di organi, gliel’hanno trovato gli agenti della Polizia Municipale durante i rilievi di legge eseguiti la sera del terribile incidente. I suoi organi salveranno altre vite umane.

(Nell'immagine di apertura, tratta da Fb, Fabio Rocca: nella bacheca del social, diversi messaggi di amici e conoscenti)