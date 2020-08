Spiaggia di Putzu Idu, ispettore della Polizia Penitenziaria salva la vita ad un bagnante che stava annegando

Il plauso della Uil-Pa, per voce del segretario generale, Michele Cireddu

Di: Alessandro Congia

Ispettore di Polizia Penitenziaria libero dal servizio salva la vita ad un bagnante che stava annegando. La Uil esprime soddisfazione per la grande capacità operativa dimostrata che testimonia ancora una volta che la Polizia penitenziaria è composta da uomini straordinari.

Sono stati momenti concitati, un uomo di 50 anni ha accusato un malore, il figlio minore ha chiesto aiuto ed il primo che si e’ precipitato a soccorrerlo e’ stato proprio l’Ispettore di Polizia Penitenziaria che in qual momento si trovava libero dal servizio in spiaggia. Con l’aiuto di altri due bagnanti e’ riuscito a trarre l’uomo in salvo ed a chiamare i soccorsi del 118 che a loro volta hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato nell’ospedale oristanese del San Martino. Fortunatamente ora si trova ricoverato ma non è in pericolo di vita.

A renderlo noto è il segretario generale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu, che sottolinea l’episodio: ”Raccontiamo un episodio fortunatamente a lieto fine, il nostro Ispettore ha avuto la prontezza di comprendere immediatamente la drammaticità della situazione, in queste circostanze possono essere determinanti anche le frazioni di secondo, di conseguenza la tempestività dei soccorsi hanno salvato la vita del bagnante. Non e’ il primo intervento che vede protagonisti i nostri poliziotti in senso positivo, in altri episodi sono stati determinanti nel prestare soccorso e salvare diverse vite in occasioni di incidenti stradali che si sommano allo splendido intervento odierno.

La Uil ha organizzato negli anni numerosi corsi che hanno visto tra i docenti medici di primissimo livello per formare i nostri Poliziotti alle tecniche di primo intervento, siamo sempre stati del parere che salvare una vita umana rappresenta un risultato indescrivibile.

Non dimentichiamo che sono numerosissimi gli interventi anche negli Istituti penitenziari malgrado non balzino alla ribalta della cronaca, di conseguenza questi gesti eroici dimostrano ancora una volta che la Polizia penitenziaria e’ composta da grandi Uomini ed eccellenti professionisti che sanno intervenire in maniera determinante in qualsiasi occasione ed in qualsiasi contesto. All’Ispettore intervenuto va il plauso ed il ringraziamento da parte di tutti i livelli della Uil.