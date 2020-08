Bambino di 5 anni cade dall’auto in corsa: dramma sfiorato

Il piccolo è stato elitrasportato al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Dramma sfiorato sulla Modolo – Magomadas, in provincia di Oristano, per un incidente stradale, dove è rimasto coinvolto un bambino, caduto accidentalmente dall'autovettura in movimento.

Nella tarda mattinata, un automobilista ha contattato la linea 112 per richiedere l'intervento dei Carabinieri di Bosa, dopo aver assistito all'episodio che ha riguardato un bambino di circa cinque anni che è caduto dall'autovettura in movimento, mentre era a bordo con il proprio genitore.

I Carabinieri della stazione di Bosa sono intervenuti per i rilievi del caso e per accertare approfonditamente le dinamiche dell'incidente. Il bambino, caduto rovinosamente a terra, è stato anche colpito dallo pneumatico posteriore dell'autovettura, riportando lesioni alla gamba.

Nella circostanza è stato richiesto l'ausilio dell'elisoccorso che ha trasportato il piccolo al Brotzu: fortunatamente la piccola vittima non è in pericolo di vita.