Cristian, Fisso Ridendo: “Noi sardi non siamo untori, siete sempre i benvenuti, ma non portate roba scaduta”

“E’ come se un tuo amico si auto-invitasse a cena da te, però porta tutto lui, la roba da mangiare potrebbe essere mezzo contaminata…”

Di: Alessandro Congia

“Aspetta eh, perché qua qualquadra non cosa eh”. Cristian Basciu, 29enne, alias Fisso Ridendo, il bravissimo personaggio del web cagliaritano, creatore della grande finestra della realtà virtuale, (amministratore di una pagina umoristica con più di 290mila followers), nel suo ultimo video crea una metafora che fa riflettere (e che pare, agli occhi dei più, non faccia una piega), sull’esempio dei turisti che arrivano in Sardegna.

Complice anche l’impennata dei contagi da Covid, in questi giorni è argomento di dibattito, una situazione che da più parti, ha anche fatto suonare il campanello d’allarme nella nostra Isola sui contagi, sia sui resort ma anche nelle grandi città.

Ecco il video