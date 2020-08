Scontro tra scooter e auto, grave un 25enne in codice rosso

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, con feriti, ieri sera in viale Merello, angolo via Don Bosco: una Fiat 500, guidata da una 51enne di Cagliari, mentre percorreva Viale Merello direzione viale Trieste, durante la svolta a sinistra verso la via Don Bosco, si è scontrata con uno scooter (a bordo c’era un portapizze) che percorreva viale Merello con direzione piazza D'armi.

Il conducente dello scooter, un 25enne di Cagliari, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.