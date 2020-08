Billionaire: altri 52 membri dello staff positivi

Il locale di Flavio Briatore ha registrato ulteriori contagi fra i dipendenti. A Porto Cervo chiuso anche il Sottovento Club dopo aver comunicato un caso di positività

Di: Giammaria Lavena

I test effettuati sui dipendenti del Billionaire, in seguito ai 6 casi di positività riscontrati nei giorni scorsi, hanno portato alla luce il contagio di altri 52 membri dello staff di Flavio Briatore. Alcune delle persone risultate positive avrebbero anche una carica virale alta, di molto superiore alla media. Numeri che iniziano a destare un po' di preoccupazione nell'ambiente, anche per l'eventuale possibilità di contagi all'esterno del locale.

Nella serata di ieri, intanto, un altro locale della Costa Smeralda ha chiuso i battenti: si tratta del Sottovento, a Porto Cervo, che ha comunicato la chiusura dopo aver appreso di un caso di positività fra i membri dello staff.

"Sentiamo il dovere di interrompere anticipatamente l'attività - comunica la pagina Facebook del locale -, convinti che la salute vada anteposta all'interesse economico. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità per rispettare la legge, convertendo in ristorante il club più longevo di Porto Cervo e picchettandovi le spalle ogni sera per farvi indossare le mascherine. Rincorrere i continui cambiamenti delle regole è costato sacrifici spesso difficili da percepire all'esterno - spiega -. Ci dispiace lasciarvi con anticipo, ma non ci sono le condizioni per andare avanti garantendo la salute di tutti".