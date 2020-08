Giulia De Lellis ai suoi followers: "Non è che se sto in Sardegna sono in fin di vita"

Fans preoccupati, lei: "Sto benissimo. Semplicemente mi sto godendo la mia famiglia"

Di: Redazione Sardegna Live

È il caso di dire che in questi giorni stiamo sentendo davvero di tutto.

A colpire sono state anche le parole dell’influencer Giulia De Lellis, che su Instagram conta 4,8 milioni di followers. La giovane si trova in Sardegna con la famiglia, ma, forse per la rottura con il fidanzato Andrea Damante, nell’ultimo periodo è poco presente sui social.

In una “storia” su Instagram, la De Lellis rassicura i suoi fans, preoccupati, che le hanno chiesto conto circa la sua assenza. “Sto benissimo. Non è che se sto in Sardegna sono in fin di vita. Semplicemente mi sto godendo la mia famiglia perché è da un po' che non vivo con i miei per cui ne approfitto per godermeli intensamente”.