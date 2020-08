Cagliari. Terminati i lavori di manutenzione delle sale operatorie dell’Ospedale Oncologico

Oggi l’attività ha ripreso regolarmente

Di: Redazione Sardegna Live

Con un anticipo di 4 giorni rispetto alla data di consegna prevista, venerdì scorso 21 agosto sono terminati i lavori di manutenzione delle sale operatorie dell’Ospedale Oncologico e oggi, lunedì 24, l’attività ha ripreso regolarmente.

“Voglio ringraziare il nostro Ufficio tecnico e l’impresa aggiudicatrice per l’impegno e il lavoro svolto che ha portato alla riapertura anticipata delle sale rispetto alla tabella di marcia – afferma Paolo Cannas Commissario Straordinario dell’AOB- “Ringrazio anche i primari e le equipe della Chirurgia Toracovascolare, di Senologia e di Ginecologia Oncologica per la disponibilità e flessibilità dimostrata in questi giorni e le Direzioni Sanitarie di presidio”.

I lavori non hanno comportato alcun disagio per i pazienti e tutte le attività chirurgiche in urgenza e programmante sono state garantite.