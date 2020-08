Tortolì. Malore durante controlli anti-Covid: nello stomaco 1 kg di cocaina

Si tratta di un 23enne nigeriano. Aveva nello stomaco una settantina di ovuli di cocaina: alla vista degli agenti, saliti sul tram per dei controlli anti-Covid, si è sentito male

Di: Giammaria Lavena

Durante dei controlli anti-Covid su un autobus a Tortolì, un 23enne nigeriano ha accusato un malore appena i poliziotti sono saliti a bordo del mezzo. Il ragazzo, forse spaventato alla vista degli agenti, si è sentito male ed è stato soccorso.

Dopo essere stato sottoposto ad una radiografia, all'interno dello stomaco sono stati trovati una settantina di ovuli di cocaina, per un totale di un chilogrammo. Il fatto è avvenuto sabato ma è stato reso noto solo oggi. Il giovane è finito in manette e, in attesa della convalida d'arresto, si trova ora nel carcere di Lanusei.

L'operazione è stata condotta dagli uomini della squadra mobile di Nuoro e del commissariato di Tortolì, in seguito alla disposizione dei controlli sulle norme anti-Covid in tutto il territorio da parte del questore Massimo Colucci.