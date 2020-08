Ubriaco sulla Smart perde il controllo e tampona un’ambulanza della Medicalizzata: denunciato

Sul posto la Polizia Municipale di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, questo pomeriggio, in via dei Valenzani. Un 44enne cagliaritano, alla guida di una autovettura, mentre percorreva la via dei Valenzani, ha perso il controllo del veicolo (in prossimità della curva), andando ad urtare un'ambulanza Medicalizzata (Mike) che in quel momento stava accedendo all'interno della centrale operativa del 118.

Fortunatamente l'urto non ha causato feriti. Il conducente della vettura, sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato positivo con un tasso pari a 2,50 g/l. La Polizia Locale ha proceduto con l'immediato ritiro della patente, al sequestro del veicolo ed il conducente verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.