Due nuovi contagi da coronavirus a Loiri Porto San Paolo

Sono entrati in contatto con un turista positivo

Di: Redazione Sardegna Live

"Ho ricevuto da poco la comunicazione da parte del dipartimento di Prevenzione in merito a due casi di positività al Covid-19 presenti nel nostro territorio. Si tratta di due soggetti che sono stati sottoposti a tampone nella giornata di ieri a seguito di contatto con altro soggetto positivo, un turista che tra l’altro ha già fatto rientro nel suo paese". Lo scrive il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, in un post condiviso su Facebook.

"I soggetti sono già stati sottoposti alla quarantena obbligatoria con isolamento per 14 giorni e obbligo di dimora e sorveglianza attiva - spiega il primo cittadino -. L’Ats sta già ricostruendo la rete dei contatti per le verifiche del caso e sta sottoponendo a tampone tutti i soggetti con i quali hanno avuto contatti stretti. Entro la giornata di domani ci saranno i risultati di questi ultimi".

"Il Comune assicura come sempre massima trasparenza e tempestività nell’informazione sulla situazione sanitaria nel Comune. Ogni comunicazione della Ats verrà immediatamente resa nota a garanzia della salute e della tranquillità della popolazione. Dobbiamo mantenere comportamenti responsabili, prima di tutto per noi stessi ma soprattutto per il rispetto del prossimo. La responsabilità sociale che ogni cittadino ha in questo momento supera ogni possibile (anzi impossibile) controllo".