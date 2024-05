Cala Mariolu "strega" il mondo social: le sue acque cristalline fanno il giro del web

Servizi tg, migliaia di condivisioni sui social, tweet: dopo il secondo posto nella classifica del sito americano The World’s 50 best beaches la spiaggia ogliastrina spopola sul web

Di: Redazione Sardegna Live

Cala Mariolu regina delle spiagge europee secondo il sito americano The World’s 50 best beaches (qui l'articolo), seconda nel mondo soltanto a quella di Trunk Bay sull’isola di St. John nelle Isole Vergini Americane. Così le acque smeraldine della spiaggia ogliastrina spopolano sul web, fra riconoscimenti degli utenti, celebrazioni e servizi tg.

La classifica è stata stilata dai giudici esperti che hanno testato le spiagge di tutto il mondo, trascorrendo intere giornate in riva al mare valutandone ogni singolo aspetto. Nella top 50 un'altra eccellenza sarda: Cala Goloritzè, posizionatasi 19esima.

Un importante riconoscimento, che il sindaco di Baunei Stefano Monni ha accolto con stupore ed entusiasmo, trattandosi di una classifica a livello planetario. "Più passa il tempo e più mi rendo conto che la bellezza della spiaggia Cala Mariolu e di questo patrimonio viene riconosciuto in tutto il mondo", ha detto il primo cittadino. Dal Tg1 al Corriere della Sera, sino ai commenti degli utenti che su Twitter ne decantano la bellezza.

Una "serena bellezza" è quella che descrive un utente straniero su Twitter, "paradiso tranquillo" un altro ancora, e un altro la definisce una "bellezza realmente accattivante". Un fantastico sponsor per il territorio ogliastrino e la Sardegna tutta che, certo, non aveva bisogno di presentazioni, ma che comunque continua a far parlare di sé in giro per il mondo.