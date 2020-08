Turista positivo in Ogliastra, scatta l'isolamento domiciliare

Si trova in un'abitazione con altre sette persone

Di: Redazione Sardegna Live, foto Google Maps

Un turista in vacanza a Bari Sardo è risultato positivo al Covid-19. A confermare il contagio il secondo tampone.

L'uomo soggiorna in un'abitazione insieme ad altre sette persone. Chiunque abbia avuto contatti con lui verrà sottoposto ai controlli come da protocollo.

A darne notizia è il sindaco del paese, Ivan Mameli, con un post condiviso su Facebook. "La persona sta bene e in questo momento si trova in isolamento domiciliare - spiega il primo cittadino -. La situazione è sotto controllo ed è stato avviato il protocollo sanitario previsto. E' importante indossare le mascherine e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro oltre a tutte le altre prescrizioni in vigore".

E ancora: "Chiedo cortesemente di evitare commenti poco utili. Sarà nostra cura informarvi sull'evolversi della situazione".