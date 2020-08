Fedez: "In Sardegna un'aria un po' pesante, fatto il tampone"

Il rapper si trova in vacanza in Costa Smeralda. "Abbiamo evitato discoteche, tampone negativo"

Di: Redazione Sardegna Live

"C'è sicuramente un'aria un po' pesante", così Fedez, rispondendo alla domanda di un fan che gli chiede cosa ne pensa della situazione coronavirus in Sardegna.

Il rapper si trova nell'Isola, dove sta trascorrendo le vacanze da diverse settimane in Costa Smeralda. Con lui anche la moglie Chiara Ferragni, il figlio Leone e tanti amici.

"Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati - prosegue l'artista milanese -. Ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo. Vista la situazione esplosa in questi giorni abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene, mi auguro lo stesso per voi".