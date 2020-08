Frontale a Cagliari: 3 feriti, uno è grave

Una persona in codice rosso

Di: Redazione

Incidente stradale in via Lungosaline, a Cagliari. Una Fiat Punto condotta da un 36enne della provincia di Milano ed una Opel Astra condotta da una 53enne di Selargius si sono scontrate violentemente all'incrocio tra viale Lungosaline e via Ischia.

Il conducente della Punto è rimasto intrappolato all'interno del veicolo; i Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto tagliare la portiera della vettura per estrarlo dall'abitacolo. Soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Brotzu, gli è stato assegnato codice rosso e sarebbe in gravi condizioni. Anche il passeggero della Fiat è stato trasportato al Brotzu in codice rosso.

La conducente della Opel Astra è stata invece ricoverata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e per gestire il traffico che ha subito rallentamenti.