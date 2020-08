Bocelli ha perso il suo cane in Sardegna. "Aiutatemi a ritrovare Pallina"

Il cucciolo smarrito a Golfo Aranci

Di: Redazione Sardegna Live

Andrea Bocelli ha smarrito il suo cane durante le vacanze in Sardegna.

L'artista si trovava in Gallura quando ha perso Pallina. Questo l'appello lanciato sui social: "Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci".

"Non porta guinzaglio, è molto affettuosa - spiegano il figlio e la moglie del tenore -. Sarà solo, sicuramente, molto impaurita. Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino".