Tragedia a Quartucciu: 84enne uccide la moglie e si toglie la vita

Una vicenda scioccante: l'uomo dopo aver fatto gli esami temeva la ricaduta di un precedente tumore, a quel punto ha deciso di farla finita

Di: Giammaria Lavena

Tragedia a Quartucciu. Antonio Pisu, 84enne del posto, ha ucciso con un colpo di doppietta la moglie Giuseppina, 81 anni, per poi togliersi a sua volta la vita.

Secondo quanto riferito, l'uomo aveva contratto un tumore e si era rimesso. Ma aveva dopo aver fatto nuovi esami temeva una ricaduta.

Per questo motivo, preso dalla disperazione, avrebbe deciso di compiere il drammatico gesto: ha preso l'arma da caccia, regolarmente detenuta, e ha sparato alla moglie, affetta da demenza senile e incapace di intendere, prima di farla finita.

A lanciare l'allarme la badante, che viveva con loro, ma che al momento dell'accaduto si trovava in un'altra stanza. La donna, terrorizzata dopo aver visto i corpi esanimi, è poi uscita in strada, urlando e richiamando l'attenzione dei passanti. A quel punto, dopo esser stati allertati, sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.