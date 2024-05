Auto devastata dalle fiamme nella notte a Fonni

In corso le indagini: non si esclude la natura dolosa dell’incendio

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio durante la notte a Fonni in via San Pietro, dove un’auto Fiat 16 di proprietà di una ragazza è stata distrutta dalle fiamme.

Intervento immediato della squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro alle 3:45 che, dopo aver estinto il rogo, ha provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del sito.

Sono attualmente in corso le indagini di PG per ricostruire le dinamiche dell’incendio per cui non si esclude la natura dolosa.