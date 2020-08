Covid al Billionaire: sei dipendenti risultati positivi al virus

Il locale di Briatore, (come per tutte le disco estive), è chiuso dal 18 agosto

Di: Redazione Sardegna Live

Il Covid-19 si prende il Billionaire: ci sono sei positivi tra i dipendenti del locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda. Tutti e cento i membri dello staff sono stati posti in quarantena. Due giorni fa il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda aveva ordinato la chiusura del Billionaire dopo il decreto Conte sullo stop alle discoteche. Briatore aveva accusato il primo cittadino di "incompetenza turistica" e di "non aver mai lavorato", ma ieri il sindaco ha replicato: "Serve buon senso, sugli attacchi personali posso dire che mi dispiace se dice che non ho mai lavorato. Ricordo quando 20 anni fa scaricavo bibite al suo locale e come ci trattavano i direttori, ma è acqua passata. Non sono l'unico ad aver adottato un'ordinanza del genere. La invito a fare una ricerca così vedrà che non sono un folle così come mi ha definito".

Poi l'affondo: "Ci auguriamo che l'anno prossimo sia migliore e che la gente venga qui per fare crescere il nostro territorio e valorizzare il tessuto sociale. Ci auguriamo di poter iniziare la stagione ad aprile per chiudere a settembre e non per aprire solo 30 giorni (come il Billionaire, nda). Speriamo in persone che facciano contratti seri. Finisco con una battuta: questa ordinanza va a tutelare la salute di tutti soprattutto di quelli più anziani come lei che è giusto si proteggano e mettano la mascherina". (fonte ilmattino)